WhoScored и SofaScore оценили выступления Довбика и Цыганкова в матче Ла Лиги

10 апреля состоялся матч "Алавес" - "Жирона" в рамках 35-го тура Ла Лиги.

В стартовом составе за гостей вышли двое украинцев: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

После завершения игры статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов. Артем получил 6.7 и 6.9, Виктор - 6.9 и 7.0 соответственно.

За все игровое время Довбик отдал 1 ассист, сделал 32 касания к мячу, преуспел в одной удачной обводке и отдал 15/22 (68%) точных передач.

Виктор за 73 минуты игрового времени отдал 1 ассист, преуспел в двух удачных обводках из пяти, сделал 46 касаний мяча и отдал 81% точных передач.