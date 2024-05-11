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WhoScored и SofaScore оценили выступления Довбика и Цыганкова в матче Ла Лиги

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Статистические порталы оценили игру украинцев

WhoScored и SofaScore оценили выступления Довбика и Цыганкова в матче Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

10 апреля состоялся матч "Алавес" - "Жирона" в рамках 35-го тура Ла Лиги.

В стартовом составе за гостей вышли двое украинцев: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

После завершения игры статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов. Артем получил 6.7 и 6.9, Виктор - 6.9 и 7.0 соответственно.

За все игровое время Довбик отдал 1 ассист, сделал 32 касания к мячу, преуспел в одной удачной обводке и отдал 15/22 (68%) точных передач.

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Виктор за 73 минуты игрового времени отдал 1 ассист, преуспел в двух удачных обводках из пяти, сделал 46 касаний мяча и отдал 81% точных передач.

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WhoScored и SofaScore оценили выступления Довбика и Цыганкова в матче Ла Лиги - изображение 1

WhoScored и SofaScore оценили выступления Довбика и Цыганкова в матче Ла Лиги - изображение 2

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
11.05.2024 в 00:55
Очень слабая игра от Довбика. Наверное магнитная буря так на него подействовала..
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.05.2024 в 00:55
Очень слабая игра от Довбика. Наверное магнитная буря так на него подействовала..
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0
0
Jus71e (Днепр)
11.05.2024 в 00:11
В матчах АПЛ - лол)
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0
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