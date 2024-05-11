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Матч команды украинца в Европе отменен из-за блокады от болельщиков

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Интересная ситуация

Матч команды украинца в Европе отменен из-за блокады от болельщиков

Фото: Вестерло

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Вчера, 10 мая, "Стандард" и "Вестерло" должны были провести календарный матч 38 тура. Правда, встреча так и не началась.

Болельщики команды из Льежа заблокировали своих футболистов на тренировочном центре, не давая попасть игрокам на стадион. "Стандард" не выехал на матч.

Соответствующие органы проводили разговоры с фанатами, однако блокада так и не была снята. Матч решили перенести.

"Стандард" не объяснил ситуацию, однако извинился на своих официальных аккаунтах перед "Вестерло", а также перед другими болельщиками, прибывшими на стадион.

Перед этим матчем "Стандард" и "Вестерло" занимали последние две позиции в Группе Лиги конференций бельгийского чемпионата. Помимо этого поединка командам осталось сыграть по два матча.

Добавим, что Сергей Сидорчук в этом сезоне провел 28 матчей за “Вестерло”. На его счету один гол, один ассист и шесть желтых карточек.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Стандард (Льеж)
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Источник:
Офіційний сайт Вестерло
Опубликовал: Максим Кучер
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