Мудрик снова выйдет с первых минут? Стартовый состав Челси на игру с Ноттингемом

В 37-м туре АПЛ подопечные Почеттино будут играть в гостях против "Ноттингем Форест". Аргентинский специалист сделал выбор основы, которая сразу появится на поле.

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Михаил Мудрик тоже оказался в этом списке. Украинец выйдет с первых минут в шестой встрече чемпионата подряд. За последние 2 месяца бывший футболист "Шахтера" начинал матч первенства на скамейке запасных только с "Шеффилд Юнайтед". Тогда он вышел на поле уже на 82-й минуте.

В упомянутом промежутке форвард не отличался результативными действиями и заработал 2 желтых карточки.