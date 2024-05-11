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Мудрик снова выйдет с первых минут? Стартовый состав Челси на игру с Ноттингемом

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Синих ожидает выездной поединок

Мудрик снова выйдет с первых минут? Стартовый состав Челси на игру с Ноттингемом

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 37-м туре АПЛ подопечные Почеттино будут играть в гостях против "Ноттингем Форест". Аргентинский специалист сделал выбор основы, которая сразу появится на поле.

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Михаил Мудрик тоже оказался в этом списке. Украинец выйдет с первых минут в шестой встрече чемпионата подряд. За последние 2 месяца бывший футболист "Шахтера" начинал матч первенства на скамейке запасных только с "Шеффилд Юнайтед". Тогда он вышел на поле уже на 82-й минуте.

В упомянутом промежутке форвард не отличался результативными действиями и заработал 2 желтых карточки.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
X Chelsea FC
Опубликовал: Александр Симченко
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