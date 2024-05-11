Забарный едва не привез пенальти, 7 минут Ярмолюка. Оценки украинцев в матче Борнмут – Брентфорд
Команда Егора оформила выездную победу
Getty Images/Global Images Ukraine
В 37-м туре "вишни" принимали "пчел" на "Вайталити Стедиум". Хозяева открыли счет еще в первом тайме, но гол Соланке отменили из-за игры рукой. В конце встречи он все же забил, но взятие ворот не принесло зачетные пункты.
Забарный вышел в старте и провел 36-й матч в АПЛ. На 73-й минуте он нарушил правила в собственной штрафной, толкнув форварда соперника Тоуни. Арбитр назначил пенальти, но из-за сомнений пересмотрел VAR и отменил свое решение. WhoScored поставил Илье 6,1 (только у двух игроков команды оценки еще ниже), Sofascore – 6,6 (четвертая оценка снизу).
WhoScored оценил действия Ярмолюка на 6,1 балла (меньше только у Шаде), Sofascore – 6,3 (опять наихудший показатель после Шаде).
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