Кривцов впервые с марта сыграл за Интер. Команда из Майами одержала волевую победу

В рамках регулярного чемпионата MLS "Клуб де Фут Монреаль" встречался с "Интером Майами".

Канадский коллектив по состоянию на 32 минуту вел в счете 2:0, однако "героны" отыгрались еще до перерыва. Второй гол команды Мартино забил Луис Суарес.

Во втором тайме победу для "Интера" вырвал 19-летний Кремаски.

В старте на этот поединка вышел украинский центральный защитник Сергей Кривцов. Он провел в поле 78 минут. Для него этот матч стал первым с 23 марта. С тех пор он пропустил семь поединков из-за травмы, а в прошлом просидел все 90 минут на скамье для запасных.

Кроме Суареса в старте "Интера" играли Месси и Бускетс. Оба провели полный поединок, а уругваец был заменен незадолго до финального свистка.

"Героны" продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице Восточной Конференции. В их активе 27 очков в 13 матчах.

"Клуб де Фут Монреаль" – "Интер Майами" 2:3

Голы: Дюк 22, Вильсен 32 – Рохас 44, Суарес 45+3, Кремаски 59