  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Виталий Миколенко - о Забарном: Можно лет 15 обходиться без трансферов в клуб
В тренде

Виталий Миколенко - о Забарном: Можно лет 15 обходиться без трансферов в клуб

Наши за границей

Выделил соотечественника

Виталий Миколенко - о Забарном: Можно лет 15 обходиться без трансферов в клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился своими мыслями касательно игры Ильи Забарного.

"Если поставить нашего Брентвейта (защитника Эвертона) и Забарного в пару, то можно лет 15 обходиться без трансферов в клуб. Один левый центральный, второй правый – есть скорость, есть все. Что тот, что тот очень спокойные.

С того момента, как Забарный дебютировал, наверное, он сейчас лучший игрок у нас в Украине. Он настолько спокойный. Ему 21 год, он сыграл почти 40 матчей в сборной – это уже показывает его класс.

Все на стабильном уровне, не было такого, что он где-то проседал. Он всегда на таком уровне, как будто ему 35 лет и он уже на опыте. Я в восторге от нашего центрального защитника", – сказал Миколенко

Напомним, в этом сезоне Забарный сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Дубль Хланя принес волевую победу Лехии. Первый гол достоин внимания
yellow-arrow
Валенсия - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
С голом Мудрика. Ноттингем Форест – Челси 2:3. Видео голов и обзор матча
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трендець
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости