Виталий Миколенко - о Забарном: Можно лет 15 обходиться без трансферов в клуб
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Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился своими мыслями касательно игры Ильи Забарного.
"Если поставить нашего Брентвейта (защитника Эвертона) и Забарного в пару, то можно лет 15 обходиться без трансферов в клуб. Один левый центральный, второй правый – есть скорость, есть все. Что тот, что тот очень спокойные.
С того момента, как Забарный дебютировал, наверное, он сейчас лучший игрок у нас в Украине. Он настолько спокойный. Ему 21 год, он сыграл почти 40 матчей в сборной – это уже показывает его класс.
Все на стабильном уровне, не было такого, что он где-то проседал. Он всегда на таком уровне, как будто ему 35 лет и он уже на опыте. Я в восторге от нашего центрального защитника", – сказал Миколенко
Напомним, в этом сезоне Забарный сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
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