Дубль Хланя принес волевую победу Лехии. Первый гол достоин внимания

В 32-м туре гданьская команда посетила "Вислу" в Кракове. Бывший полузащитник "Зари" сыграл 23-й матч в турнире. В этой встрече 21-летний украинец сначала сравнял счет эффектным выстрелом, а во втором тайме забил решающий гол.

На счету Максима 10 мячей и 4 передачи. В последних пяти турах Хлань отличился четыре раза и отдал ассист.

"Лехия" продолжает возглавлять таблицу (65 баллов). Команда оторвалась от третьего места на 9 пунктов, а 1-2 строчка – это прямые путевки в элиту.