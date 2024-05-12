Дубль Хланя принес волевую победу Лехии. Первый гол достоин внимания
Максим зажигает в польском дивизионе 1
lechia.pl
В 32-м туре гданьская команда посетила "Вислу" в Кракове. Бывший полузащитник "Зари" сыграл 23-й матч в турнире. В этой встрече 21-летний украинец сначала сравнял счет эффектным выстрелом, а во втором тайме забил решающий гол.
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На счету Максима 10 мячей и 4 передачи. В последних пяти турах Хлань отличился четыре раза и отдал ассист.
"Лехия" продолжает возглавлять таблицу (65 баллов). Команда оторвалась от третьего места на 9 пунктов, а 1-2 строчка – это прямые путевки в элиту.
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Источник:Truskawkowa piłka
Опубликовал: Александр Симченко
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