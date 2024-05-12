Все решили последние секунды. Байер U-17 с украинцем в составе драматически проиграл финал чемпионата Германии
Буквально несколько минут не хватило до титула
Фото: ФК Баєр
"Байер" U-17, за который выступает нападающий юношеской сборной Украины Артем Степанов, драматически уступил в финале юниорской Бундеслиги дортмундской "Боруссии" U-17.
Леверкузенцы дважды выходили вперед по ходу матча. В частности, на 90+1 минуте "фармацевты" установили счет 2:1. Правда, на 90+7 "Боруссия" сравняла цифры на табло и перевела игру в овертайм, а на 120+1 вышла вперед и одержала победу.
Артем Степанов провел на поле весь матч без замен. Он отличился ассистом во время второго гола своей команды.
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Источник:rp-online
Опубликовал: Максим Кучер
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