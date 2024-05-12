Все решили последние секунды. Байер U-17 с украинцем в составе драматически проиграл финал чемпионата Германии

"Байер" U-17, за который выступает нападающий юношеской сборной Украины Артем Степанов, драматически уступил в финале юниорской Бундеслиги дортмундской "Боруссии" U-17.

Леверкузенцы дважды выходили вперед по ходу матча. В частности, на 90+1 минуте "фармацевты" установили счет 2:1. Правда, на 90+7 "Боруссия" сравняла цифры на табло и перевела игру в овертайм, а на 120+1 вышла вперед и одержала победу.

Артем Степанов провел на поле весь матч без замен. Он отличился ассистом во время второго гола своей команды.