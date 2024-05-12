Беседин забил дебютный гол за Ордабасы в сезоне в матче украинского дерби. Видео

В рамках восьмого тура чемпионата Казахстана “Ордабасы” встречается с “Тоболом”.

Счет в этой встрече был открыт на 21 минуте. Голом отличился украинский нападающий Артем Беседин.

Для форварда это первый точный удар в текущем сезоне. В общей сложности он провел уже пять матчей. Также Беседин отметился голом впервые с 22 октября прошлого года.

Кроме Артема на поле также играют и его соотечественники: Игорь Пластун – за “Ордабасы”, Евгений Шахов – за “Тобол”. Евгений Макаренко остался на скамейке для запасных.

По состоянию на 70 минуту счет на табло 1:0.