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Беседин забил дебютный гол за Ордабасы в сезоне в матче украинского дерби. Видео

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Первый мяч нападающего за почти семь месяцев

Беседин забил дебютный гол за Ордабасы в сезоне в матче украинского дерби. Видео

Фото - ФК Ордабаси / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В рамках восьмого тура чемпионата Казахстана “Ордабасы” встречается с “Тоболом”.

Счет в этой встрече был открыт на 21 минуте. Голом отличился украинский нападающий Артем Беседин.

Для форварда это первый точный удар в текущем сезоне. В общей сложности он провел уже пять матчей. Также Беседин отметился голом впервые с 22 октября прошлого года.

Кроме Артема на поле также играют и его соотечественники: Игорь Пластун – за “Ордабасы”, Евгений Шахов – за “Тобол”. Евгений Макаренко остался на скамейке для запасных.

По состоянию на 70 минуту счет на табло 1:0.

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