Зинченко в третий раз провел весь матч Арсенала в запасе. Такое Артета сделал впервые
Украинец потери доверия испанского наставника
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" минимально победил "Манчестер Юнайтед" в рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги (1:0).
Украинец Александр Зинченко непосредственного участия в этом поединке не принял, ведь просидел весь матч на скамейке для запасных. В третий раз подряд Микель Артета не дает игровые минуты футболисту.
Впервые за период его выступлений за “Арсенал” Зинченко пропустил три матча подряд не из-за травмы. За последние шесть поединков Александр пять раз оставался на скамье для запасных. За этот период он провел 19 минут в матче против "Челси".
В этом сезоне на счету Зинченко провел 34 встречи по всем турнирам. На его счету один гол и два ассиста.
Контракт украинца с "Арсеналом" действует до лета 2026 года.
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