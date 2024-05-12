Почти был без работы, а команда выиграла 5:0. Оценка Трубина среди самых низких в старте

В 33-м туре "орлы" разбили дома "Ароку" (5:0). Анатолию хватило одного сейва, чтобы записать на свой счет клиншит.

Читайте также: У Трубина худшая оценка среди игроков основы Бенфики за последний матч

Портал WhoScored поставил экс-киперу "Шахтера" 7,1 балла. Это худшая оценка в основном составе "Бенфики". Столько же получили Флорентину и Антонио Силва. По мнению специалистов Sofascore, Трубин выступил на 7,2 балла. Только старания двух футболистов старта "красных" оценили скромнее.

Украинский вратарь сделал 1 точную длинную передачу, в одном эпизоде успешно вышел на мяч и дважды выносил его. Также Анатолий сделал 37 касаний, а 93% пасов были удачными (27/29).