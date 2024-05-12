Почти был без работы, а команда выиграла 5:0. Оценка Трубина среди самых низких в старте
Но украинец записал очередной сухой поединок
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В 33-м туре "орлы" разбили дома "Ароку" (5:0). Анатолию хватило одного сейва, чтобы записать на свой счет клиншит.
Портал WhoScored поставил экс-киперу "Шахтера" 7,1 балла. Это худшая оценка в основном составе "Бенфики". Столько же получили Флорентину и Антонио Силва. По мнению специалистов Sofascore, Трубин выступил на 7,2 балла. Только старания двух футболистов старта "красных" оценили скромнее.
Украинский вратарь сделал 1 точную длинную передачу, в одном эпизоде успешно вышел на мяч и дважды выносил его. Также Анатолий сделал 37 касаний, а 93% пасов были удачными (27/29).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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