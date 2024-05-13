Лунин высказался о конкуренции с Куртуа за место в основе на финал ЛЧ
Выбор будет за тренером
realmadrid.com
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал возвращение в строй Тибо Куртуа и отреагировал на его возможный выход в стартовом составе в финале Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд.
"Я доволен своим сезоном. Это было много работы и жертв. Честно говоря, я рад за Куртуа, потому что я знаю, насколько он классный вратарь. Он восстановился после тяжелых травм, Тибо – один из лучших в мире, и я многому научился у него.
Карло Анчелотти придется решить, кто из нас будет играть в финале Лиги чемпионов, сейчас мы готовимся с большим энтузиазмом", - сказал Лунин.
Ранее сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес и главный тренер клуба Карло Анчелотти склоняются к тому, чтобы в финальном матче выпустить в основе Куртуа.
Напомним, финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией" Дортмунд состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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