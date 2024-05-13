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Лунин высказался о конкуренции с Куртуа за место в основе на финал ЛЧ

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Выбор будет за тренером

Лунин высказался о конкуренции с Куртуа за место в основе на финал ЛЧ

realmadrid.com

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин прокомментировал возвращение в строй Тибо Куртуа и отреагировал на его возможный выход в стартовом составе в финале Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд.

"Я доволен своим сезоном. Это было много работы и жертв. Честно говоря, я рад за Куртуа, потому что я знаю, насколько он классный вратарь. Он восстановился после тяжелых травм, Тибо – один из лучших в мире, и я многому научился у него.

Карло Анчелотти придется решить, кто из нас будет играть в финале Лиги чемпионов, сейчас мы готовимся с большим энтузиазмом", - сказал Лунин.

Ранее сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес и главный тренер клуба Карло Анчелотти склоняются к тому, чтобы в финальном матче выпустить в основе Куртуа.

Напомним, финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией" Дортмунд состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
PlanetarealMadrid
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
13.05.2024 в 12:27
При всем уважении к Куртуа не поставить Лунина в финал турнира, куда он просто-таки затащил команду, отстояв весь турнир, будет оскорблением. Тем более, Боруссию они обязаны обыгрывать с любым вратарем
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Комментарии 6
Джим Слэйд (Харьков)
13.05.2024 в 12:27
При всем уважении к Куртуа не поставить Лунина в финал турнира, куда он просто-таки затащил команду, отстояв весь турнир, будет оскорблением. Тем более, Боруссию они обязаны обыгрывать с любым вратарем
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Michael-K (Івано-Франківськ)
13.05.2024 в 13:17
Надто великий ризик і ціна помилки. Не думаю, що на це піде Анчелотті, він не повністю довіряє Луніну. Якщо у фіналі помилиться Куртуа, то всі зрозуміють, якщо ж Лунін, то тренеру не простять не правильний вибір. Всі в клубі вважають, що Куртуа кращий...
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Джим Слэйд (Харьков)
13.05.2024 в 13:43
Гадаю, Анчелотті в тому статусі, що йому вибачать все. Куртуа в ідеальній формі і справді, мабуть, кращий за Луніна, але тут така ситуація, що не поставити Андрія було б не по-людськи. Без нього Реала б не було у фіналі
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
13.05.2024 в 12:13
Якщо Куртуа добре залікував травму, то думаю, що у фіналі буде грати він, ще є час щоб набрати форму до 01 червня. Лунін зробив все від себе залежне, щоб помогти Реалу виграти чемпіонство і вивести у фінал ЛЧ. Але він вже досяг того рівня, щоб бути номером один в команді. Конкуренцію з Куртуа Андрій програє, і він мабуть це розуміє, тому потрібно міняти команду, тим паче що є досить не погані пропозиції від хороших клубів.
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oda1979 (Запорожье)
13.05.2024 в 12:52
Так и есть. Основным воротником все равно будет Куртуа. Надо уходить сейчас на хороший контракт.
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terber (ternopil)
13.05.2024 в 13:09
це не від Андрюхи залежить а від другої половинки,як вона скаже так і буде))
 
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