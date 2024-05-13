Юрий Гура, на прошлой неделе возглавивший тираспольский "Шериф", стал шестым по счету главным тренером из числа наших соотечественников в молдовском клубе.

Первым, кто принял предложение созданного в апреле 1997-го клуба, стал авторитетный специалист Ахмед Алескеров, которого болельщики со стажем помнят по эффективной и успешной работе в одесском "Черноморце" в 70-х годах. В историю клуба он вписан золотыми буквами, ведь сотворил настоящий спортивный подвиг: приняв команду в разгар сезона-1973, когда она играла в первой лиге, сумел завоевать путевку в класс сильнейших, а в 1974-м выиграть бронзу чемпионата СССР.

В свое время этот тренер работал и в Молдове, когда в 1988 году помог кишиневскому "Нистру" повыситься в ранге, выведя его из второй лиги в первую. Кстати, за это достижение специалист получил звание заслуженного тренера Молдовы.

Алескеров стоял у истоков "Шерифа", пройдя с ним путь к элите молдавского футбола, но в 1998-м покинул Тирасполь.

Вторым специалистом из Украины, который в сезоне-2001/02 работал в роли главного тренера "Шерифа", стал другой экс-рулевой "Черноморца" – Александр Голоколосов. Выбор в его пользу в Тирасполе был сделан не случайно, ведь еще в 80-х он отлично проявил себя как забивной форвард в составе тамошнего "Автомобилиста". Память о вкладе Голоколосова в успехи тираспольской команды сохранилась, поэтому ему и дали возможность проявить себя в расположенном всего в 100 километрах от его родной Одессы городе и в тренерской роли. Правда, до "Шерифа" он некоторое время работал в "Тилигуле", который был правопреемником упомянутого выше "Автомобилиста".

В "Шерифе" Голоколосов провел большую часть сезона: возглавив команду в октябре, он работал в ней до марта. Под его руководством тираспольская команда завоевала чемпионское звание и Кубок Молдовы.

С тех пор прошло больше года и в Тирасполь пригласили очередного специалиста с одесской пропиской. Третьим по счету украинцем в "Шерифе" стал бывший игрок киевского СКА, "Черноморца", СК "Одесса" и запорожского "Металлурга" Игорь Наконечный. На момент перехода в ведущий молдавский клуб он работал с дочерней командой "Шерифа" – ФК "Тирасполь", поэтому его возможности руководству были хорошо известны. За полгода, пришедшиеся на осеннюю часть сезона-2003/04, Наконечный сумел внести немалый вклад для завоевания золотых медалей.

После того, как этот специалист покинул пост главного тренера "Шерифа", в клубе долгих восемь с половиной лет (!) была мода на белорусских тренеров. Во главе команды стояли известный впоследствии украинским болельщикам Леонид Кучук, Андрей Сосницкий и Виталий Рашкевич. Интересно, что в те годы в клубной структуре работали также Анатолий Юревич и Олег Кононов, у которых потом был разный опыт работы в украинском футболе.

Четвертым украинцем стал известный специалист Юрий Вернидуб, появившийся у тренерского штурвала "Шерифа" три с половиной года назад. С тираспольчанами, которые на тот момент имели в своем активе 18 чемпионств, 10 побед в Кубке Молдовы и 7 выигрышей Суперкубка, украинский тренер получил два чемпионских звания. Но самым памятным вкладом в период его работы в "Шерифе" стал выход в весеннюю стадию еврокубкового турнира. Выездной поединок с португальской "Брагой" в 1/16 финала Лиги Европы проходил в день, когда в его родной Украине началась полномасштабная война – 24 февраля 2022 года.Уже тогда, в Португалии, Юрий Вернидуб принял решение покинуть Тирасполь и пойти на защиту родного государства.

С тех пор прошло более двух лет, однако в футбольных кругах Молдовы и Тирасполя его вспоминают до сих пор. Да и не удивительно, ведь участие "Шерифа" в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2021/22 наделало немало шума в Европе. Чего стоит хотя бы выездная победа команды Вернидуба над мадридским "Реалом" на знаменитом "Сантьяго Бернабеу" (2:1)! Да и с донецким "Шахтером" его подопечные выглядели убедительнее, одержав победу дома 2:0 и сыграв вничью в гостях – 1:1. После этих матчей тираспольская торсида даже хотела увековечить творца этого достижения, Юрия Вернидуба, установив ему памятник

Более чем через полтора года по приглашению руководства "Шерифа" его возглавил пятый по счету украинец – Роман Пилипчук. Этот специалист десять лет назад работал главным тренером донецкого "Олимпика", а еще раньше входил в тренерский штаб луганской "Зари". В промежутке между этими клубами он успел попробовать свои силы в тренерской работе в Молдове, на протяжении года возглавляя кишиневскую "Дачию". А вот период тренерства Пилипчука в "Шерифе" в сезоне-2023/24 оказался не столь продолжительным. Приступив к выполнению своих обязанностей в середине октября прошлого года, он не смог продолжить чемпионский ход тираспольской команды и в разгар марта покинул свой пост.

Отметим, что Пилипчук работал ранее, и работает сейчас на россии, поддерживая агрессию империи зла против Украины.

Через полтора месяца в Тирасполь приехал экс-наставник "Александрии" Юрий Гура, вчера дебютировавший в официальном матче как шестой украинец в роли главного тренера "Шерифа". Это был выездной поединок чемпионата Молдовы с кишиневским "Зимбру", в котором его новые подопечные уступили со счетом 0:2. Поэтому упустив шансы на чемпионство, нынешняя команда Гуры теперь питает надежду восстановить свой "золотой" статус уже в сезоне-2024/25.

Фото - ФК "Шериф", автор - неизвестен