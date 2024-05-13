СМИ: Карпаты хотят подписать украинца из Англии
Речь идет об аренде с правом выкупа
Фото: Сандерленд
Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин может вернуться в Украину, утверждает Sport Arena.
По информации источника, в услугах форварда заинтересован ряд клубов УПЛ. Речь идет об аренде с правом выкупа. Одним из претендентов на Назария называются львовские "Карпаты".
В начале сентября 2023 года Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари", подписав контракт на четыре года с опцией пролонгации еще на сезон. Однако в текущем сезоне игрок с марта не появлялся на поле в составе "черных котов" из-за травмы.
Всего он провел 22 матча за "Сандерленд" во всех турнирах. На его счету - два гола и один ассист.
"Карпаты" возглавляют Чемпионскую группу Первой лиги, опережая "Ингулец" на три очка за два тура до финиша. Команда Мирона Маркевич досрочно обеспечила себе выход в УПЛ.
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