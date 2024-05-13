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СМИ: Карпаты хотят подписать украинца из Англии

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Речь идет об аренде с правом выкупа

СМИ: Карпаты хотят подписать украинца из Англии

Фото: Сандерленд

Новина українською

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин может вернуться в Украину, утверждает Sport Arena.

По информации источника, в услугах форварда заинтересован ряд клубов УПЛ. Речь идет об аренде с правом выкупа. Одним из претендентов на Назария называются львовские "Карпаты".

В начале сентября 2023 года Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари", подписав контракт на четыре года с опцией пролонгации еще на сезон. Однако в текущем сезоне игрок с марта не появлялся на поле в составе "черных котов" из-за травмы.

Всего он провел 22 матча за "Сандерленд" во всех турнирах. На его счету - два гола и один ассист.

"Карпаты" возглавляют Чемпионскую группу Первой лиги, опережая "Ингулец" на три очка за два тура до финиша. Команда Мирона Маркевич досрочно обеспечила себе выход в УПЛ.

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Сандерленд Назарий Русин Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
13.05.2024 в 13:33
Мирон готовится УПЛ
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
13.05.2024 в 13:33
Мирон готовится УПЛ
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avatar
Просто Квашин (Харьков)
13.05.2024 в 13:51
Так ти -- МІСТЕР ОЧЕВИДНІСТЬ !
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