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Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале

Наши за границей

Украинец останется в Мадриде

Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял решение относительно своего будущего в "Реале", сообщает Relevo.

Согласно данным испанского издания, украинский кипер согласился продлить контракт с королевским клубом. Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2029 года. При этом Лунину будет существенно увеличена заработная плата.

Андрей считает, что ему по силам конкурировать с Тибо Куртуа за место в стартовом составе, ведь "Реал" в следующем сезоне примет участие во многих турнирах.

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Отмечается, что "Реал" будет изучать предложения, которые будут поступать из других клубов по украинцу.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за "сливочных" 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и в 12 поединках отстоял "на ноль".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Ariakiev01 (Київ)
13.05.2024 в 16:59
ну і дурень. Він і у збірній потім стане № 2 бо воротар без практики це сміття
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0
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Комментарии 6
Ariakiev01 (Київ)
13.05.2024 в 16:59
ну і дурень. Він і у збірній потім стане № 2 бо воротар без практики це сміття
Ответить
0
0
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Вarcelinius
13.05.2024 в 16:07
Ну кто бы сомневался.
Ответить
1
1
Vantala (Kharkiv)
13.05.2024 в 15:44
Остаточне рішення Луниіна №21 ))
Ответить
2
0
Caballero (DC)
13.05.2024 в 15:42
Вітаємо! Дуже важкий вибір був у нього.
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1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
13.05.2024 в 16:06
О так дуже важке, чел на банці просидів 5 років, а потім своєю працею і нещасним випадком став на рік основним, і тут він раптово кудись поїде. Та ясно шо залишиться і навіть якщо йому в вічі скажуть, що ти будеш другим.
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1
0
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scorpius (Ck)
13.05.2024 в 16:36
Вже сказали
 
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