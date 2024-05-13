Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале
Украинец останется в Мадриде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял решение относительно своего будущего в "Реале", сообщает Relevo.
Согласно данным испанского издания, украинский кипер согласился продлить контракт с королевским клубом. Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2029 года. При этом Лунину будет существенно увеличена заработная плата.
Андрей считает, что ему по силам конкурировать с Тибо Куртуа за место в стартовом составе, ведь "Реал" в следующем сезоне примет участие во многих турнирах.
Отмечается, что "Реал" будет изучать предложения, которые будут поступать из других клубов по украинцу.
Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за "сливочных" 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и в 12 поединках отстоял "на ноль".
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