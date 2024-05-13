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Тренер Жироны: Интерес Барсы к Довбику? Они интересуются многими нашими игроками

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Однако продавать костяк команды Жирона на хочет

Тренер Жироны: Интерес Барсы к Довбику? Они интересуются многими нашими игроками

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес ответил на вопрос журналистов по поводу возможного интереса "Барселоны" к украинскому форварду команды Артема Довбика.

"Она ("Барселона") интересуется многими нашими игроками.

У нас очень хорошие игроки, и я хотел бы, чтобы вся команда осталась. Наверное, это невозможно, потому что изменения есть всегда. Но большинство из них может остаться", – сказал Мичел.

Напомним, что ранее была информация, что в Испании Довбиком интересуются "Атлетико" и "Барселона", однако "Жирона" не горит желанием продавать 26-летнего украинца.

Довбик перешел в "Жирону" летом 2023 года. В 38 сыгранных матчах нынешнего сезона в составе каталонского клуба Артем забил 21 гол и отдал 9 ассистов.

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Барселона Мичел Санчес Артем Довбик Жирона
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Источник:
sport.es
Опубликовал: Михаил Черныш
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