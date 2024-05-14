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Русина в Карпатах не будет - Сандерленд рассчитывает на украинского форварда

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Назарий не планирует менять клуб

Русина в Карпатах не будет - Сандерленд рассчитывает на украинского форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард Назарий Русин останется в "Сандерленде" на следующий сезон. Как сообщает Sport.ua, сообщение об интересе "Карпат" к игроку не соответствует действительности.

По информации источника, между игроком и "Карпатами" не было никаких контактов. На сегодня "Сандерленд" не готов рассматривать никаких вариантов с арендой и полностью рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Сам 25-летний Русин тоже хочет остаться в Англии, где уже прошел процесс адаптации, и к нему приехала жена с ребенком. Игрок планирует провести предсезонные сборы с командой и завоевать место в основном составе команды.

Назарий Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари" в сентябре 2023 года за 2,5 млн евро. В нынешнем сезоне провел в Чемпионшипе 21 матч, в которых забил два гола и сделал один ассист.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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