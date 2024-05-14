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Реал будет готов рассмотреть предложения по Лунину, если получит предложение не менее 30 млн евро

Наши за границей
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Однако перед этим продлит контракт с украинцем

Реал будет готов рассмотреть предложения по Лунину, если получит предложение не менее 30 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" будет готов продать украинского голкипера Андрея Лунина в случае, если за него предложат сумму не менее 30 млн евро, сообщает Defensa Central.

Это не означает, что Лунин уйдет летом, так как с ним будет продлен контракт до лета 2019 года. Переговоры о трансфере украинца клуб будет вести только в том случае, если Лунин проиграет конкуренцию Тибо Куртуа.

Впрочем, пока что отмечается, что украинец верит в свои перспективы в "Реале" и что в дальнейшем сможет стать первым номером команды, вытеснив в дальнейшем уже возрастного (32 года) Куртуа.

Напомним, что в сезоне 2023/24 Андрей Лунин сыграл 30 матчей в составе "Реала", 12 из которых провел на ноль.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
14.05.2024 в 21:21
"оскільки з ним буде продовжено контракт до літа 2019 року." Редакция, снова бухаем?
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Комментарии 3
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KondratCheUa (Чернигов)
14.05.2024 в 21:21
"оскільки з ним буде продовжено контракт до літа 2019 року." Редакция, снова бухаем?
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Лекарь (село Дарниця)
14.05.2024 в 20:47
А, може, треба стосовно Куртуа переглянути пропозиції?
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Просто Квашин (Харьков)
14.05.2024 в 20:54
А що там переглядати, він і так, як кращий воротар світу отримує в 5 раз більше Луніна....
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