Реал будет готов рассмотреть предложения по Лунину, если получит предложение не менее 30 млн евро

Мадридский " Реал " будет готов продать украинского голкипера Андрея Лунина в случае, если за него предложат сумму не менее 30 млн евро, сообщает Defensa Central.

Это не означает, что Лунин уйдет летом, так как с ним будет продлен контракт до лета 2019 года. Переговоры о трансфере украинца клуб будет вести только в том случае, если Лунин проиграет конкуренцию Тибо Куртуа.

Впрочем, пока что отмечается, что украинец верит в свои перспективы в "Реале" и что в дальнейшем сможет стать первым номером команды, вытеснив в дальнейшем уже возрастного (32 года) Куртуа.

Напомним, что в сезоне 2023/24 Андрей Лунин сыграл 30 матчей в составе "Реала", 12 из которых провел на ноль.