Реал будет готов рассмотреть предложения по Лунину, если получит предложение не менее 30 млн евро
Однако перед этим продлит контракт с украинцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "
Это не означает, что Лунин уйдет летом, так как с ним будет продлен контракт до лета 2019 года. Переговоры о трансфере украинца клуб будет вести только в том случае, если Лунин проиграет конкуренцию Тибо Куртуа.
Впрочем, пока что отмечается, что украинец верит в свои перспективы в "Реале" и что в дальнейшем сможет стать первым номером команды, вытеснив в дальнейшем уже возрастного (32 года) Куртуа.
Напомним, что в сезоне 2023/24 Андрей Лунин сыграл 30 матчей в составе "Реала", 12 из которых провел на ноль.
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