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Куртуа выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги с Алавесом, Лунин и Кепа остались в запасе

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Куртуа выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги с Алавесом, Лунин и Кепа остались в запасе

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 мая, в рамках 36-го тура Ла Лиги "Реал" примет "Алавес". Матч начнется в 22:30.

В стартовом составе мадридцев выйдет голкипер Тибо Куртуа, а Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага остались в запасе.

Отметим, что "Реал" уже оформил чемпионство, матч с "Алавесом" не несет для мадридцев турнирного значения.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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