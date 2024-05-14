Куртуа выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги с Алавесом, Лунин и Кепа остались в запасе
Бельгийца подводят к составу после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 мая, в рамках 36-го тура Ла Лиги "
В стартовом составе мадридцев выйдет голкипер Тибо Куртуа, а Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага остались в запасе.
Отметим, что "Реал" уже оформил чемпионство, матч с "Алавесом" не несет для мадридцев турнирного значения.
Напомним, что UA-Футбол проведет
????✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) May 14, 2024
???? @Alaves#RealMadridAlavés pic.twitter.com/cX38IESZBZ
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