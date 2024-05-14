Довбик и Цыганков - в старте Жироны на поединок против Вильярреала
Старт - в 23:00 по киевскому времени
Girona
Сегодня, 14 мая, состоится матч "Жирона" - "Вильярреал" в рамках 36-го тура Ла Лиги
Наши соотечественники Виктор Цыганков и Артем Довбик выйдут в стартовом составе хозяев поединка.
Сейчас Довбик имеет 20 голов, Серлот - 19, а Беллингем - 18. Эта тройка - главные претенденты на звание лучшего бомбардира Примеры по итогам сезона.
????????????????! ❤️????#GironaVillarreal pic.twitter.com/ZUoo4znAKf— Girona FC (@GironaFC) May 14, 2024
Напомним, что "Жирона" досрочно вышла в Лигу Чемпионов и занимает третье место в турнирной таблице высшего дивизиона Испании, а "Вильярреал" - девятое.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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