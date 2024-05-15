Шедевр, который не случился. Цыганков был близок к красивому голу, но пробил в перекладину
"Вильярреалу" повезло
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь с 14-го на 15 мая завершился поединок 36-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Вильярреалом". "Желтая Субмарина" победила со счетом 0:1, единственный гол забил Траоре.
В одном из эпизодов матча Виктор Цыганков сместился с правого фланга в центр, обыгрался с партнером в короткую стеночку, проскочил нескольких оппонентов и сильно пробил по воротам.
Удар украинца Цыганкова приняла на себя перекладина, от каркаса мяч попал в газон и отскочил обратно в поле. Вратарь уже бы "Вильярреалу" не помог:
Quin cacau, Viktor... ????#GironaVillarreal | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/knkGLO76mT— Girona FC (@GironaFC) May 14, 2024
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