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Шедевр, который не случился. Цыганков был близок к красивому голу, но пробил в перекладину

Наши за границей

"Вильярреалу" повезло

Шедевр, который не случился. Цыганков был близок к красивому голу, но пробил в перекладину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь с 14-го на 15 мая завершился поединок 36-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Вильярреалом". "Желтая Субмарина" победила со счетом 0:1, единственный гол забил Траоре.

Читайте такжеПримера. Жирона — Вильярреал 0:1. Цыганков активен, но этого оказалось мало

В одном из эпизодов матча Виктор Цыганков сместился с правого фланга в центр, обыгрался с партнером в короткую стеночку, проскочил нескольких оппонентов и сильно пробил по воротам.

Удар украинца Цыганкова приняла на себя перекладина, от каркаса мяч попал в газон и отскочил обратно в поле. Вратарь уже бы "Вильярреалу" не помог:

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
15.05.2024 в 01:02
Жирона команда однодневка-- игроки без мозгов --как они вообще на 3 месте не понятно ---в ЕК им делать не чего как вошли так и вылетят--наподобие украинских команд зашли и вышли
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.05.2024 в 01:02
Жирона команда однодневка-- игроки без мозгов --как они вообще на 3 месте не понятно ---в ЕК им делать не чего как вошли так и вылетят--наподобие украинских команд зашли и вышли
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