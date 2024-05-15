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Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Вильярреала

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"Жирона" минимально уступила на своем поле

Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Вильярреала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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14 мая состоялся матч 36-го тура Примеры, в котором "Жирона" на своем поле встречалась с "Вильярреалом". Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

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Украинские футболисты "красно-белых" Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Артем отыграл всю игру, а Виктора на 83-й минуте заменил Тони Вилью.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки по итогам поединка. Довбик получил 6.1 и 6.7, а действия Цыганкова были оценены в 6.6 и 7.6 соответственно.

Наивысший бал у полузащитника "Вильярреала" Санти Комесанья - 7.7 (по версии WhoScored), у голкипера "желтой субмарины" Филипа Йёргенсена - 7.8 (по версии SofaScore).

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Вильярреал Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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