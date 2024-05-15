Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Вильярреала
"Жирона" минимально уступила на своем поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
14 мая состоялся матч 36-го тура Примеры, в котором "Жирона" на своем поле встречалась с "Вильярреалом". Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
Украинские футболисты "красно-белых" Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Артем отыграл всю игру, а Виктора на 83-й минуте заменил Тони Вилью.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки по итогам поединка. Довбик получил 6.1 и 6.7, а действия Цыганкова были оценены в 6.6 и 7.6 соответственно.
Наивысший бал у полузащитника "Вильярреала" Санти Комесанья - 7.7 (по версии WhoScored), у голкипера "желтой субмарины" Филипа Йёргенсена - 7.8 (по версии SofaScore).
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