Реал отклонил предложение МЮ по Лунину или Куртуа, - СМИ

" Реал " отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по двум вратарям команды.

Как сообщает Defensa Central, "МЮ" готов был приобрести одного из киперов "Реала" – Тибо Куртуа или Андрея Лунина. Манкунианцы якобы предлагали "Реалу" 50 миллионов евро за одного из вратарей, однако "королевский клуб" отказался от трансфера.

Отмечается, что Куртуа в Мадриде имеет статус неприкасаемого, а вот в переговоры по Лунину клуб будет вступать только после того, как продлит контракт с украинцем.

Напомним, что Лунин в этом сезоне провел за "Реал" 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.