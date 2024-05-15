Реал отклонил предложение МЮ по Лунину или Куртуа, - СМИ
Пока что мадридцы заняли выжидательную позицию
realmadrid.com
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Как сообщает Defensa Central, "МЮ" готов был приобрести одного из киперов "Реала" – Тибо Куртуа или Андрея Лунина. Манкунианцы якобы предлагали "Реалу" 50 миллионов евро за одного из вратарей, однако "королевский клуб" отказался от трансфера.
Отмечается, что Куртуа в Мадриде имеет статус неприкасаемого, а вот в переговоры по Лунину клуб будет вступать только после того, как продлит контракт с украинцем.
Напомним, что Лунин в этом сезоне провел за "Реал" 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.
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Источник:Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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