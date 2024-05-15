Мудрик – в стартовом составе Челси на матч против Брайтона

Сегодня, 15 мая, состоится матч "Брайтон" - "Челси" в рамках 34-го тура Премьер-Лиги.

Украинец Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе "синих".

Наш соотечественник в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Старт матча "Брайтон" - "Челси" – в 21:45 по киевскому времени.