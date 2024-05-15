Мудрик – в стартовом составе Челси на матч против Брайтона
Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 15 мая, состоится матч "Брайтон" - "Челси" в рамках 34-го тура Премьер-Лиги.
Украинец Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе "синих".
Representing Chelsea tonight! ????@ParimatchUK | #CFC | #BhaChe pic.twitter.com/upz7TRuiup— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 15, 2024
Наш соотечественник в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Старт матча "Брайтон" - "Челси" – в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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