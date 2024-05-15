Мудрик получил травму. Статистические порталы оценили игру украинца в матче АПЛ
Украинец покинул поле в первом тайме
Getty Images / Global Images Ukraine
15 мая состоялся матч "Брайтон" против "Челси" в рамках 34-го тура Премьер-Лиги.
Украинец Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих", но на 42-й минуте получил повреждение и был вынужден покинуть поле.
Статистические порталы оценили игру украинского защитника в 6.7 (sofascore) и 6.4 (whoscored).
За 42 минуты игрового времени Мудрик отдал 7/8 (88%) точных передач, имел успех в 2 обводках и в целом сделал 13 касаний к мячу.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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Number13 (Мариуполь)
16.05.2024 в 00:02
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