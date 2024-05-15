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Мудрик получил травму. Статистические порталы оценили игру украинца в матче АПЛ

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Обновлено

Украинец покинул поле в первом тайме

Мудрик получил травму. Статистические порталы оценили игру украинца в матче АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

15 мая состоялся матч "Брайтон" против "Челси" в рамках 34-го тура Премьер-Лиги.

Украинец Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих", но на 42-й минуте получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Статистические порталы оценили игру украинского защитника в 6.7 (sofascore) и 6.4 (whoscored).

За 42 минуты игрового времени Мудрик отдал 7/8 (88%) точных передач, имел успех в 2 обводках и в целом сделал 13 касаний к мячу.

Мудрик получил травму. Статистические порталы оценили игру украинца в матче АПЛ - изображение 1
Мудрик получил травму. Статистические порталы оценили игру украинца в матче АПЛ - изображение 2
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Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Number13 (Мариуполь)
16.05.2024 в 00:02
та что ж такое. и Судаков, и Мудрик очень нужны нам на ЕВРО, иначе полная халепа...
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Комментарии 1
Number13 (Мариуполь)
16.05.2024 в 00:02
та что ж такое. и Судаков, и Мудрик очень нужны нам на ЕВРО, иначе полная халепа...
Ответить
1
1

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