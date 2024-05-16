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Мудрик: К сожалению, сезон для меня закончен

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Украинец прокомментировал свое повреждение

Мудрик: К сожалению, сезон для меня закончен

Фото - Getty Images

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Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик подтвердил, что клубный сезон завершен для него. Напомним, украинец получил травму головы в матче АПЛ против "Брайтона" (2:1).

"К сожалению, сезон для меня закончен. Спасибо всем за ваши сообщения, я чувствую себя лучше. Увидимся в следующем сезоне, "синие". Это часть игры, не так ли", - написал Мудрик на своей странице в Instagram.

Напомним, что Мудрик в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 31 матч за "Челси", в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. 19 мая лондонцы проведут домашний поединок против "Борнмута" в рамках заключительного тура чемпионата Англии 2023/24.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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