Мудрик: К сожалению, сезон для меня закончен
Украинец прокомментировал свое повреждение
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Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик подтвердил, что клубный сезон завершен для него. Напомним, украинец получил травму головы в матче АПЛ против "Брайтона" (2:1).
"К сожалению, сезон для меня закончен. Спасибо всем за ваши сообщения, я чувствую себя лучше. Увидимся в следующем сезоне, "синие". Это часть игры, не так ли", - написал Мудрик на своей странице в Instagram.
Напомним, что Мудрик в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 31 матч за "Челси", в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. 19 мая лондонцы проведут домашний поединок против "Борнмута" в рамках заключительного тура чемпионата Англии 2023/24.
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