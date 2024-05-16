Довбик вошел в топ-100 рейтинга по наибольшему влиянию футболистов на игру своей команды
На первом месте - Родри из Манчестер Сити
Фото: Жирона
CIES Football Observatory составил интересный рейтинг топ-100 игроков, которые оказали наибольшее влияние на игру своей команды (так называемый импакт) в текущем сезоне.
Оценка составлялась по нескольким параметрам: наземная борьба, позиция на поле, владение мячом, создание моментов, завершение, верховые дуэли. Также учитывались количество проведенного времени на поле и результаты в национальных чемпионатах.
Первое место рейтинга занял Родри из "Манчестер Сити" с коэффициентом влияния на игру команды 98.5.
В топ-3 также Гранит Джака ("Байер", 92.3) и Мартин Эдегор ("Арсенал", 89.9).
Из украинцев в рейтинг попал только форвард "Жироны" Артем Довбик. С рейтингом 75.1 украинец занял 92-е место рейтинга.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.
Популярное сейчас
- С Мудриком и Миколенко. Ребров назвал состав Украины на сбор перед Евро-2024
- Мудрик: К сожалению, сезон для меня закончен
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Лунин высказался о конкуренции с Куртуа за место в основе на финал ЛЧ
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО