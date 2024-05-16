Довбик вошел в топ-100 рейтинга по наибольшему влиянию футболистов на игру своей команды

CIES Football Observatory составил интересный рейтинг топ-100 игроков, которые оказали наибольшее влияние на игру своей команды (так называемый импакт) в текущем сезоне.

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Оценка составлялась по нескольким параметрам: наземная борьба, позиция на поле, владение мячом, создание моментов, завершение, верховые дуэли. Также учитывались количество проведенного времени на поле и результаты в национальных чемпионатах.

Первое место рейтинга занял Родри из "Манчестер Сити" с коэффициентом влияния на игру команды 98.5.

В топ-3 также Гранит Джака ("Байер", 92.3) и Мартин Эдегор ("Арсенал", 89.9).

Из украинцев в рейтинг попал только форвард "Жироны" Артем Довбик. С рейтингом 75.1 украинец занял 92-е место рейтинга.

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Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.