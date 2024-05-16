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Не нужно будет уезжать из Мадрида. СМИ пишут об интересе к Лунину со стороны Атлетико

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На замену Яну Облаку

Не нужно будет уезжать из Мадрида. СМИ пишут об интересе к Лунину со стороны Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" рассматривает вариант с подписанием 25-летнего украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Как пишет El Gol Digital, Лунин рассматривается в качестве замены Яну Облаку, слухи об уходе которого летом из "Атлетико" в последнее время стали появляться в испанских СМИ.

Источник отмечает, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне знает качество игры Лунина, так как следил за ним почти весь сезон.

Руководство "матрасников" также рассчитывает, что Андрей не захочет сидеть за спиной Тибо Куртуа, который восстановился после травмы и, вероятно, будет играть в финале Лиги чемпионов.

Также плюс для Лунина – при таком трансфере украинцу не нужно будет переезжать из Мадрида, где он и его семья чувствуют себя счастливыми.

Напомним, что контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. Также была информация, что стороны работают над новым соглашением, которое будет подписано летом.

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В текущем сезоне Андрей провел за "сливочных" 30 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов и в 12 поединках отыграл на ноль.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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