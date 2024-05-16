Не нужно будет уезжать из Мадрида. СМИ пишут об интересе к Лунину со стороны Атлетико

Мадридский "Атлетико" рассматривает вариант с подписанием 25-летнего украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Как пишет El Gol Digital, Лунин рассматривается в качестве замены Яну Облаку, слухи об уходе которого летом из "Атлетико" в последнее время стали появляться в испанских СМИ.

Источник отмечает, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне знает качество игры Лунина, так как следил за ним почти весь сезон.

Руководство "матрасников" также рассчитывает, что Андрей не захочет сидеть за спиной Тибо Куртуа, который восстановился после травмы и, вероятно, будет играть в финале Лиги чемпионов.

Также плюс для Лунина – при таком трансфере украинцу не нужно будет переезжать из Мадрида, где он и его семья чувствуют себя счастливыми.

Напомним, что контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2025 года. Также была информация, что стороны работают над новым соглашением, которое будет подписано летом.

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В текущем сезоне Андрей провел за "сливочных" 30 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов и в 12 поединках отыграл на ноль.