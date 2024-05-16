Трабзонспор и Лас-Пальмас интересуются Яремчуком
Летом Роман покинет Валенсию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Два европейских клуба проявляют интерес к украинскому форварду Роману Яремчуку, который играет в аренде в "
Как пишет Radio Marca Valencia, больше всего усилий для подписания 28-летнего украинца проявляет турецкий "Трабзонспор".
Также интерес есть со стороны испанского "Лас-Пальмаса".
Ранее сообщалось, что "Валенсия" не будет продлевать аренду Яремчука и летом украинец вернется в "Брюгге".
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В текущем сезоне нападающий забил 8 голов в 32 матчах за "Валенсию".
YAREMCHUK— Radio Marca Valencia (@RMValencia) May 16, 2024
???? Noticia @RadioMARCA
⚽️ La UD LAS PALMAS interesada en el delantero ucraniano para la próxima campaña
✈️ El Trabzonspor turco es el club que más fuerza ha hecho hasta ahora por intentar hacerse con sus servios
???? Seguimos informado en la 98.7 FM pic.twitter.com/azn9F6RZrC
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