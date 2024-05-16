Трабзонспор и Лас-Пальмас интересуются Яремчуком

Два европейских клуба проявляют интерес к украинскому форварду Роману Яремчуку, который играет в аренде в " Валенсии " из "Брюгге".

Как пишет Radio Marca Valencia, больше всего усилий для подписания 28-летнего украинца проявляет турецкий "Трабзонспор".

Также интерес есть со стороны испанского "Лас-Пальмаса".

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Ранее сообщалось, что "Валенсия" не будет продлевать аренду Яремчука и летом украинец вернется в "Брюгге".

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В текущем сезоне нападающий забил 8 голов в 32 матчах за "Валенсию".