Журналист: Лунин сыграет в матче с Вильярреалом, Куртуа выйдет на финал ЛЧ с Боруссией
Перед матчем с Боруссией Куртуа также получит игровое время в чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский журналист Хосе Луис Санчес рассказал свою версию о том, как главный тренер "
В эфир El Chiringuito TV источник рассказал, что в матче 37-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который состоится 19 мая, место в воротах займет Тибо Куртуа.
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Затем в игре 38-го тура с "Бетисом" 25 мая, как и в финале Лиги чемпионов против "Боруссии" 1 июня, сыграет уже Тибо Куртуа.
Напомним, что пока Куртуа был травмирован, большинство сезона первым номером отыграл Лунин.
Бельгиец, который недавно восстановился после травмы, отыграл 3 недавних матча "Реала" в чемпионате.
???? PLAN de ANCELOTTI para la PORTERÍA.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 16, 2024
❓ ¿LUNIN o COURTOIS en la FINAL? Información de @JLSanchez78. #JUGONES pic.twitter.com/pjUknWKm8R
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