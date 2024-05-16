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Журналист: Лунин сыграет в матче с Вильярреалом, Куртуа выйдет на финал ЛЧ с Боруссией

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Перед матчем с Боруссией Куртуа также получит игровое время в чемпионате

Журналист: Лунин сыграет в матче с Вильярреалом, Куртуа выйдет на финал ЛЧ с Боруссией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский журналист Хосе Луис Санчес рассказал свою версию о том, как главный тренер "Реала" Карло Анчелотти распределит игровое время между вратарями команды в последних трех матчах мадридцев в текущем сезоне.

В эфир El Chiringuito TV источник рассказал, что в матче 37-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который состоится 19 мая, место в воротах займет Тибо Куртуа.

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Затем в игре 38-го тура с "Бетисом" 25 мая, как и в финале Лиги чемпионов против "Боруссии" 1 июня, сыграет уже Тибо Куртуа.

Напомним, что пока Куртуа был травмирован, большинство сезона первым номером отыграл Лунин.

Бельгиец, который недавно восстановился после травмы, отыграл 3 недавних матча "Реала" в чемпионате.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии
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download1 (huyersk)
16.05.2024 в 19:27
Спочатку зіграє Картуа, а потім вже зіграє Куртуа. Жиза та жахливий сон Луніна..
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
16.05.2024 в 19:27
Спочатку зіграє Картуа, а потім вже зіграє Куртуа. Жиза та жахливий сон Луніна..
Ответить
1
0

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