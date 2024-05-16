Ярмолюк: Мы с Шаблием, можно сказать, как друзья

Украинский хавбек английского " Брентфорда " Егор Ярмолюк доволен сотрудничеством с агентской компанией Вадима Шаблия ProStar.

"У нас все хорошо идет, мы с Шаблием всегда на связи.

Мы с ним как друзья, можно сказать", – сказал Ярмолюк.