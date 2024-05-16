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Ярмолюк: Мы с Шаблием, можно сказать, как друзья

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У хавбека все хорошо с агентом

Ярмолюк: Мы с Шаблием, можно сказать, как друзья

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк доволен сотрудничеством с агентской компанией Вадима Шаблия ProStar.

"У нас все хорошо идет, мы с Шаблием всегда на связи.

Мы с ним как друзья, можно сказать", – сказал Ярмолюк.

Напомним, что в текущем сезоне Ярмолюк провел за "Брентфорд" 29 матчей во всех турнирах без результативных действий.

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Брентфорд (Лондон) Вадим Шаблий Егор Ярмолюк
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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