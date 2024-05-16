Ярмолюк: Мы с Шаблием, можно сказать, как друзья
У хавбека все хорошо с агентом
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский хавбек английского "
"У нас все хорошо идет, мы с Шаблием всегда на связи.
Мы с ним как друзья, можно сказать", – сказал Ярмолюк.
Напомним, что в текущем сезоне Ярмолюк провел за "Брентфорд" 29 матчей во всех турнирах без результативных действий.
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Источник:ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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