Яремчук впервые за два месяца выйдет в старте Валенсии - на матч Ла Лиги с Сосьедадом
Роман полностью восстановился после травмы
Фото: пресслужби ФК "Валенсія"
Сегодня, 16 мая, состоится матч 36-го тура Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" примет "
Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.
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Напомним, что "Валенсия" идет на 9-м месте в таблице, имея в активе 48 очков. У "Сосьедада" 7-е место и 54 очка.
Также отметим, что Яремчук не выходил в стартовом составе с 17 марта - сначала лечил травму, а затем набирал форму, выходя с замен.
В текущем сезоне украинец забил 8 голов в 32 матчах за "Валенсию".
⚽ XI INICIAL ???? @RealSociedad#RealSociedadValencia ????⚪????#ADNVCF pic.twitter.com/GrIcNG9Sar— Valencia CF (@valenciacf) May 16, 2024
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