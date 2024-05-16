Яремчук впервые за два месяца выйдет в старте Валенсии - на матч Ла Лиги с Сосьедадом

Сегодня, 16 мая, состоится матч 36-го тура Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" примет " Валенсию ". Поединок начнется в 23:00.

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Напомним, что "Валенсия" идет на 9-м месте в таблице, имея в активе 48 очков. У "Сосьедада" 7-е место и 54 очка.

Также отметим, что Яремчук не выходил в стартовом составе с 17 марта - сначала лечил травму, а затем набирал форму, выходя с замен.

В текущем сезоне украинец забил 8 голов в 32 матчах за "Валенсию".