Ярмолюк: Серьезное предложение было только от Сампдории и Брентфорда, тогда это был трудный выбор
Сейчас игрок наслаждается тем, что сделал правильный выбор
Украинский полузащитник "
"Серьезное предложение было только от "Сампдории" и "Брентфорда". Я без сомнений выбрал правильную команду и сейчас наслаждаюсь тем, что тогда сделал правильный выбор.
Тогда я не знал, что делать. Вообще не понимал, ехать или не ехать, куда ехать. Тогда это был трудный выбор. У меня тогда не было агента, но я прислушивался к отцу. Мы с ним решили, что поедем в Англию", – сказал Ярмолюк.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Брентфорд" 29 матчей во всех турнирах без результативных действий.
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