Ярмолюк: Серьезное предложение было только от Сампдории и Брентфорда, тогда это был трудный выбор

Украинский полузащитник " Брентфорда " Егор Ярмолюк вспомнил, как в июле 2022 года переходил из "Днепра-1" в английский клуб.

"Серьезное предложение было только от "Сампдории" и "Брентфорда". Я без сомнений выбрал правильную команду и сейчас наслаждаюсь тем, что тогда сделал правильный выбор.

Тогда я не знал, что делать. Вообще не понимал, ехать или не ехать, куда ехать. Тогда это был трудный выбор. У меня тогда не было агента, но я прислушивался к отцу. Мы с ним решили, что поедем в Англию", – сказал Ярмолюк.