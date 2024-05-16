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Ярмолюк: Серьезное предложение было только от Сампдории и Брентфорда, тогда это был трудный выбор

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Сейчас игрок наслаждается тем, что сделал правильный выбор

Ярмолюк: Серьезное предложение было только от Сампдории и Брентфорда, тогда это был трудный выбор

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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вспомнил, как в июле 2022 года переходил из "Днепра-1" в английский клуб.

"Серьезное предложение было только от "Сампдории" и "Брентфорда". Я без сомнений выбрал правильную команду и сейчас наслаждаюсь тем, что тогда сделал правильный выбор.

Тогда я не знал, что делать. Вообще не понимал, ехать или не ехать, куда ехать. Тогда это был трудный выбор. У меня тогда не было агента, но я прислушивался к отцу. Мы с ним решили, что поедем в Англию", – сказал Ярмолюк.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Брентфорд" 29 матчей во всех турнирах без результативных действий.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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