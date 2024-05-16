Официально: Форвард Динамо возвращается из аренды в Колумбии
Где продолжит карьеру Эрик Рамирес, пока что неизвестно
Фото: Instagram
25-летний венесуэльский форвард Эрик Рамирес, контракт которого принадлежит киевскому "
Ранее СМИ сообщали, что "Атлетико Насьональ" не будет использовать опцию выкупа контракта Рамиреса, поэтому игроку придется искать новую команду.
В составе колумбийской команды, за которую Рамирес выступал с июля 2023 года, нападающий завоевал свой первый трофей в карьере – Кубок Колумбии. В этом сезоне (в 2024 году) Эрик провел 18 игр, результативными действиями не отличился.
Соглашение Эрика с "Динамо" рассчитано до 2026 года. Нападающий присоединился к киевлянам в июле 2021 года и отыграл всего 20 матчей за украинский столичный клуб.
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