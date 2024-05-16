Официально: Форвард Динамо возвращается из аренды в Колумбии

25-летний венесуэльский форвард Эрик Рамирес, контракт которого принадлежит киевскому " Динамо ", объявил об уходе из колумбийского "Атлетико Насьональ", за который он играл на правах аренду.

Ранее СМИ сообщали, что "Атлетико Насьональ" не будет использовать опцию выкупа контракта Рамиреса, поэтому игроку придется искать новую команду.

В составе колумбийской команды, за которую Рамирес выступал с июля 2023 года, нападающий завоевал свой первый трофей в карьере – Кубок Колумбии. В этом сезоне (в 2024 году) Эрик провел 18 игр, результативными действиями не отличился.

Соглашение Эрика с "Динамо" рассчитано до 2026 года. Нападающий присоединился к киевлянам в июле 2021 года и отыграл всего 20 матчей за украинский столичный клуб.