Довбик и Лукаку - два основных варианта Наполи на замену Осимхену
Виктор, скорее всего, летом покинет Неаполь
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
Авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport пишет о том, что "
По данным издания у неаполитанского клуба сейчас есть два основных варианта, и один из них – украинец из "Жироны" Артем Довбик.
"Жирона" оценивает своего бомбардира в 40 млн, и эту сумму в случае продажи Осимхена вполне потянет "Наполи". Кроме того, ожидается, что у форварда будут относительно скромные требования по зарплате.
Еще один вариант неаполитанцев – подписание Лукаку из "Челси". Однако основной фактор такого варианта – продажа Осимхена именно в лондонский клуб. В таком случае "Челси" будет готов отпустить Лукаку в Неаполь и еще доплатить некоторую сумму сверху. Однако у Лукаку выше требования по зарплате.
Напомним, что "Наполи" неудачно провел нынешний сезон, который команда начинала в статусе чемпиона Италии. Сейчас Неаполь идет на 9-м месте в турнирной таблице и хочет серьезно усилить состав перед новым чемпионатом.
Популярное сейчас
- С Мудриком и Миколенко. Ребров назвал состав Украины на сбор перед Евро-2024
- Зеленский: Нам нужно две системы Patriot. В том, что происходит на Харьковщине, виноват весь мир
- Атлетик заменил вратаря на 61-й минуте, чтобы помочь ему добыть индивидуальный приз
- Жирона установила сумму отступных за Артема Довбика – инсайдер
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО