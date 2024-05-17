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Довбик и Лукаку - два основных варианта Наполи на замену Осимхену

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Виктор, скорее всего, летом покинет Неаполь

Довбик и Лукаку - два основных варианта Наполи на замену Осимхену

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

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Авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport пишет о том, что "Наполи" ищет замену ведущему бомбардиру команду Виктору Осимхену, который летом с большой долей вероятности покинет команду.

По данным издания у неаполитанского клуба сейчас есть два основных варианта, и один из них – украинец из "Жироны" Артем Довбик.

"Жирона" оценивает своего бомбардира в 40 млн, и эту сумму в случае продажи Осимхена вполне потянет "Наполи". Кроме того, ожидается, что у форварда будут относительно скромные требования по зарплате.

Еще один вариант неаполитанцев – подписание Лукаку из "Челси". Однако основной фактор такого варианта – продажа Осимхена именно в лондонский клуб. В таком случае "Челси" будет готов отпустить Лукаку в Неаполь и еще доплатить некоторую сумму сверху. Однако у Лукаку выше требования по зарплате.

Напомним, что "Наполи" неудачно провел нынешний сезон, который команда начинала в статусе чемпиона Италии. Сейчас Неаполь идет на 9-м месте в турнирной таблице и хочет серьезно усилить состав перед новым чемпионатом.

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Челси (Лондон) Наполи Артем Довбик Жирона Виктор Осимхен
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Источник:
GdS
Опубликовал: Михаил Черныш
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