Ярмолюк: У меня три клапана в сердце вместо двух
Интересная особенность организма
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Украинский хавбек "
- У меня три клапана в сердце, а должно быть два.
- Что это значит? Ты можешь больше кислорода получать, как оно работает?
- Я точно не знаю, но я достаточно вынослив для матчей АПЛ.
- Бывают у тебя моменты, что ты устаешь?
- Бывает, конечно (смеется). Каждая тренировка, каждая игра – я устаю.
Я устаю, как и все люди. Не знаю, кому может быть легко в АПЛ…
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Источник:ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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