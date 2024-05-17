Ярмолюк: У меня три клапана в сердце вместо двух

Украинский хавбек " Брентфорда " Егор Ярмолюк рассказал о некоторых особенностях своего организма.

- У меня три клапана в сердце, а должно быть два.

- Что это значит? Ты можешь больше кислорода получать, как оно работает?

- Я точно не знаю, но я достаточно вынослив для матчей АПЛ.

- Бывают у тебя моменты, что ты устаешь?

- Бывает, конечно (смеется). Каждая тренировка, каждая игра – я устаю.

Я устаю, как и все люди. Не знаю, кому может быть легко в АПЛ…