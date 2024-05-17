Безус попал в команду сезона в чемпионате Кипра

Ассоциация профессиональных футболистов Кипра подвели итоги сезона-2023/24, назвав 11 лучших игроков чемпионата.

В число лауреатов вошел украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус.

Также была составлена и вторая по рангу символическая сборная. Там оказался бывший форвард киевского "Динамо" Фран Соль, который сейчас выступает за "АЕК" Ларнака.

В текущем сезоне 33-летний Безус провел 38 матчей за "Омонию" во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 ассистов. Напомним, что украинец выбыл на 6 месяцев из-за разрыва ахиллова сухожилия. Его контракт с кипрским клубом действует до 31 мая 2024 года.