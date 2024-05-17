  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Безус попал в команду сезона в чемпионате Кипра
В тренде

Безус попал в команду сезона в чемпионате Кипра

Наши за границей

Украинец получил заслуженное признание

Безус попал в команду сезона в чемпионате Кипра

Фото: Instagram

Новина українською

Ассоциация профессиональных футболистов Кипра подвели итоги сезона-2023/24, назвав 11 лучших игроков чемпионата.

В число лауреатов вошел украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус.

Также была составлена и вторая по рангу символическая сборная. Там оказался бывший форвард киевского "Динамо" Фран Соль, который сейчас выступает за "АЕК" Ларнака.

В текущем сезоне 33-летний Безус провел 38 матчей за "Омонию" во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 ассистов. Напомним, что украинец выбыл на 6 месяцев из-за разрыва ахиллова сухожилия. Его контракт с кипрским клубом действует до 31 мая 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Незасчитанный гол Яремчука. Реал Сосьедад - Валенсия 1:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ярмолюк: У меня три клапана в сердце вместо двух
yellow-arrow
Довбик и Лукаку - два основных варианта Наполи на замену Осимхену
Роман Безус Омония (Никосия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Асоціація професійних футболістів Кіпру
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости