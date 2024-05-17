Игнатенко впервые прокомментировал обвинения в расизме
Украинец сообщил, что дело закрыто
Фото: Foot11
Полузащитник "Бордо" Данил Игнатенко поделился мнением насчет обвинений в расизме.
Месяц назад L’Equipe писал, что украинский футболист во время матча 34-го тура Лиги 2 с "Дюнкерком" (2:0) якобы обозвал защитника соперника Альюна Ба неприличным выражением с уточнением на его цвете кожи.
"Вчера меня признали не виновным в этой ситуации, поскольку не было никаких высказываний в сторону игрока, который обвиняет меня в этих громких словах. Этот инцидент был придуман игроком команды соперника, который пытался меня спровоцировать всю игру, но у него не получилось.
И после игры он сказал, что я расист. Для чего он это сделал и придумал все, я не понимаю. Дело закрыто и я не виновен", - сказал Игнатенко.
В этом сезоне Игнатенко провел 33 матча за "Бордо" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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