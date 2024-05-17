Игнатенко впервые прокомментировал обвинения в расизме

Полузащитник "Бордо" Данил Игнатенко поделился мнением насчет обвинений в расизме.

Месяц назад L’Equipe писал, что украинский футболист во время матча 34-го тура Лиги 2 с "Дюнкерком" (2:0) якобы обозвал защитника соперника Альюна Ба неприличным выражением с уточнением на его цвете кожи.

"Вчера меня признали не виновным в этой ситуации, поскольку не было никаких высказываний в сторону игрока, который обвиняет меня в этих громких словах. Этот инцидент был придуман игроком команды соперника, который пытался меня спровоцировать всю игру, но у него не получилось.

И после игры он сказал, что я расист. Для чего он это сделал и придумал все, я не понимаю. Дело закрыто и я не виновен", - сказал Игнатенко.