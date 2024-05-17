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Ярмолюк: 70 млн евро за Мудрика? Можно было 50 таких, как я, купить

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Хавбек пошутил о трансферной стоимости своего соотечественника

Ярмолюк: 70 млн евро за Мудрика? Можно было 50 таких, как я, купить

Скриншот: YouTube-канал ТРЕНДЕЦЬ

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк высказался про своего соотечественника Михаила Мудрика, который выступает за "Челси".

– Мудрик, как все говорят, и я скажу – скорость, дриблинг. Он тоже играет на топ-уровне. Не знаю, почему его кто-то там хейтит или еще что-то. Мне нравится, как он играет. Скоро начнет еще больше забивать, отдавать и будет топ-игрок.

– Давление в "Челси" и в "Брентфорде".

– Это совершенно разное, да. Когда за тебя платят такие большие деньги – очень трудно играть под таким давлением. А когда это в "Челси", очень трудно.

– За тебя заплатили 1,5 миллиона евро, за него – 70.

– Можно было 50 таких, как я, купить и все. Три бы точно выстрелили, играли бы на топ-уровне. Не знаю, я бы купил 50 таких, как я.

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– Отсутствие давления цены – плюс для тебя?

– Считаю, плюс для меня. Надеюсь, цена сейчас вырастет. Надеюсь, будет расти и дальше. Может, вырастет, буду гордиться собой, что купили за маленькие деньги, продали за большие.

– Уже слышал, что тебя "Брентфорд" оценивает в 50+ млн в перспективе.

– Ого, я такого не слышал. Если так оценивают, мне очень приятно. Это мне дает уверенность в себе, что на меня рассчитывают. За меня хорошо говорят, как говорит Франк обо мне в интервью – очень приятно, - сказал Ярмолюк.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.05.2024 в 15:31
Давайте закроем эту тему. Мудрик не стоит тех денег что за него заплатили. Это была фсбшная операция по передаче кремлевских денег ублюдку ахметову за Азавсталь. И точка!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
17.05.2024 в 15:31
Давайте закроем эту тему. Мудрик не стоит тех денег что за него заплатили. Это была фсбшная операция по передаче кремлевских денег ублюдку ахметову за Азавсталь. И точка!
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