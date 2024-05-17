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Леоненко: Довбику надо опасаться самого страшного - голевой засухи в следующем сезоне

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Эксперт высказался об украинском форварде

Леоненко: Довбику надо опасаться самого страшного - голевой засухи в следующем сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, предостерег форварда "Жироны" Артема Довбика от проблемы, с которой он может столкнуться в следующем сезоне.

"Да, Довбик много забивает за "Жирону", но он только первый год там играет.

Довбику надо опасаться самого страшного - голевой засухи в следующем сезоне. Он должен теперь забивать не меньше, чем в первом сезоне за "Жирону", десять голов уже не прокатит. В одном сезоне может выстрелить кто угодно, не забывайте "Лестер". Еще посмотрим, где "Жирона будет", - заявил Леоненко.

В нынешнем сезоне Довбик провел 37 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 ассистов.

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Виктор Леоненко Артем Довбик Жирона
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
17.05.2024 в 16:14
Оракул!
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
17.05.2024 в 16:14
Оракул!
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
17.05.2024 в 15:42
Леон прав.
Ответить
0
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