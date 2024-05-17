Леоненко: Довбику надо опасаться самого страшного - голевой засухи в следующем сезоне

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, предостерег форварда "Жироны" Артема Довбика от проблемы, с которой он может столкнуться в следующем сезоне.

"Да, Довбик много забивает за "Жирону", но он только первый год там играет. Довбику надо опасаться самого страшного - голевой засухи в следующем сезоне. Он должен теперь забивать не меньше, чем в первом сезоне за "Жирону", десять голов уже не прокатит. В одном сезоне может выстрелить кто угодно, не забывайте "Лестер". Еще посмотрим, где "Жирона будет", - заявил Леоненко.

В нынешнем сезоне Довбик провел 37 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 ассистов.