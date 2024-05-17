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Намекает? Мудрик запостил фото в футболке Барселоны. ФОТО

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Намекает? Мудрик запостил фото в футболке Барселоны. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик в соцсетях разместил фото в форме "Барселоны".

О чем это говорит, мы не знаеи.

Как известно, Мудрик с января 2023 года играет за "Челси", перейдя из "Шахтера" за 70+30 млн евро.

Намекает? Мудрик запостил фото в футболке Барселоны. ФОТО - изображение 1
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Комментарии
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mr.Smith
17.05.2024 в 18:23
А окуляри начепив щоб під розумного закосити?І так всі в курсі ,що він дурник з прізвищем мудрик.
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Комментарии 7
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mr.Smith
17.05.2024 в 18:23
А окуляри начепив щоб під розумного закосити?І так всі в курсі ,що він дурник з прізвищем мудрик.
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0
2
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Вarcelinius
17.05.2024 в 18:08
А шо у этого шлемазла на шее написано?
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0
2
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Сampeón
17.05.2024 в 18:56
а чому це руснявий боба, який косить під американця, тобі не відповів, гугл транслейтом забув як користуватись?
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0
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Сampeón
17.05.2024 в 18:59
один вміє користуватись гугл транслейтом, але не вміє е-мейлом, інший- навпаки точно біба та боба. один одного доповнюєте
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Вarcelinius
17.05.2024 в 18:07
Может это намёк на коллегу по сборной Довбика?
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Сampeón
17.05.2024 в 18:10
у вас алкашів мізків не має зовсім, що в тебе, що в ляпорти
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Вarcelinius
17.05.2024 в 18:32
Ну и накуя по твоему этот мойша форму Барсы нацепил, аид ты наш мозговитый?
 
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