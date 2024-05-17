Намекает? Мудрик запостил фото в футболке Барселоны. ФОТО

Украинский вингер Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик в соцсетях разместил фото в форме "Барселоны".

О чем это говорит, мы не знаеи.

Как известно, Мудрик с января 2023 года играет за "Челси", перейдя из "Шахтера" за 70+30 млн евро.