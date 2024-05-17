Довбик вошел в сборную сезона Ла Лиги в EA FC 24
Рейтинг украинца составил 91 балл!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Канадская компания EA Sports в своем футбольном симуляторе опубликовала символическую сборную чемпионата Испании сезона 2023/24.
В частности, в эту команду попал украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик. Общий рейтинг нашего легионера составил 91 балл.
В символическую сборную Ла Лиги по версии EA FC 24 также попали два партнера Артема по команде. Речь идет о левом защитнике Мигеле Гутьерресе и опорнике Алеше Гарсии. Оба испанца получили карточки с 92-м рейтингом.
Примечательно, что лучшую карточку в этой символической команде получил лидер полузащиты мадридского "Реала" и прямой конкурент Довбика в гонке бомбардиров - Джуд Беллингем. У английского хавбека 97 баллов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Второе место в сборной у вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора (рейтинг бразильца составил 96). А тройку лучших замыкает форвард "Атлетико" Антуан Гризманн - 96.
В этом сезоне испанского первенства 26-летний украинец принял участие в 34-х поединках, в которых записал на свой счет 20 забитых мячей и 7 голевых передач.
Defining greatness.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) May 17, 2024
Unveiling the #FC24 @LaLiga EA SPORTS Team of the Season.#TOTS #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/Z41VSiBBED
Популярное сейчас
- Зеленский: Запад боится проигрыша России в войне против Украины
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Эффект Месси: МЛС штурмуют спонсоры, Майами строит стадион, связка с Суаресом все еще работает
- Лунин высказался о конкуренции с Куртуа за место в основе на финал ЛЧ
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО