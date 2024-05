Довбик вошел в сборную сезона Ла Лиги в EA FC 24

Канадская компания EA Sports в своем футбольном симуляторе опубликовала символическую сборную чемпионата Испании сезона 2023/24.

В частности, в эту команду попал украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик. Общий рейтинг нашего легионера составил 91 балл.

В символическую сборную Ла Лиги по версии EA FC 24 также попали два партнера Артема по команде. Речь идет о левом защитнике Мигеле Гутьерресе и опорнике Алеше Гарсии. Оба испанца получили карточки с 92-м рейтингом.

Примечательно, что лучшую карточку в этой символической команде получил лидер полузащиты мадридского "Реала" и прямой конкурент Довбика в гонке бомбардиров - Джуд Беллингем. У английского хавбека 97 баллов.

Второе место в сборной у вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора (рейтинг бразильца составил 96). А тройку лучших замыкает форвард "Атлетико" Антуан Гризманн - 96.

В этом сезоне испанского первенства 26-летний украинец принял участие в 34-х поединках, в которых записал на свой счет 20 забитых мячей и 7 голевых передач.

Defining greatness.



Unveiling the #FC24 @LaLiga EA SPORTS Team of the Season.#TOTS #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/Z41VSiBBED