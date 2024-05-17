Трубин не попал в основу Бенфики на матч Примейры

Сегодня, 17 мая, в 22:45 по киевскому времени "Риу Аве", 10-я команда Примейры, примет второй коллектив первенстве – лиссабонскую "Бенфику".

Украинский голкипер Анатолий Трубин оказался на лавке для запасных "Бенфики". Место в воротах "орлов" занял Самуэл Соареш.

Матч не имеет большого турнирного значения. Лиссабонский гранд уже не претендует на чемпионство, но и ниже второго места не опустится, а "Риу Аве" застрял в середине турнирной таблице – ему не грозит ни вылет, ни попадание в еврокубки.