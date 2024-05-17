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Трубин не попал в основу Бенфики на матч Примейры

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С "Риу Аве" – без украинца в воротах

Трубин не попал в основу Бенфики на матч Примейры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 17 мая, в 22:45 по киевскому времени "Риу Аве", 10-я команда Примейры, примет второй коллектив первенстве – лиссабонскую "Бенфику".

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Украинский голкипер Анатолий Трубин оказался на лавке для запасных "Бенфики". Место в воротах "орлов" занял Самуэл Соареш.

Матч не имеет большого турнирного значения. Лиссабонский гранд уже не претендует на чемпионство, но и ниже второго места не опустится, а "Риу Аве" застрял в середине турнирной таблице – ему не грозит ни вылет, ни попадание в еврокубки.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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