Трубин не попал в основу Бенфики на матч Примейры
С "Риу Аве" – без украинца в воротах
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 17 мая, в 22:45 по киевскому времени "Риу Аве", 10-я команда Примейры, примет второй коллектив первенстве – лиссабонскую "Бенфику".
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Украинский голкипер Анатолий Трубин оказался на лавке для запасных "Бенфики". Место в воротах "орлов" занял Самуэл Соареш.
Матч не имеет большого турнирного значения. Лиссабонский гранд уже не претендует на чемпионство, но и ниже второго места не опустится, а "Риу Аве" застрял в середине турнирной таблице – ему не грозит ни вылет, ни попадание в еврокубки.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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