Атлетико Мадрид готов продать талантливого форварда, чтобы купить Довбика

"Атлетико Мадрид" будет пытаться подписать Артема Довбика, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, мадридский "Атлетико" продаст Саму Омородиона, чтобы приобрести Довбика. Отмечается, что "Атлетико" собирается продать Омородиона за 40 миллионов евро, и эти деньги инвестировать в трансфер украинца.

Напомним, за этот сезон Артем Довбик отыграл за "Жирону" 37 матчей в чемпионате Испании, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.