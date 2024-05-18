"Украинцы также участвовали в договорных матчах": Мостовой прокомментировал скандал в чемпионате Грузии

Украинский футболист Андрей Мостовой рассказал о своем периоде карьеры во втором грузинском дивизионе.

“ – Ваш зарубежный этап карьеры начался после начала полномасштабного вторжения в грузинском клубе "Шевардени 1906". Как вы там очутились?

– Начало большой войны я застал на собрании с “Кривбассом”. Нам сказали искать себе команды и ждать, что будет дальше. Мой друг держал “Шевардени”, который играл во втором дивизионе, и предложил приехать.

Я отыграл в команде четыре месяца. В итоге квартиру мне оплатили всего за два месяца, а зарплату я вообще не получил. Потом еще узнал, что команда сдавала игры. Я играл, а они "сливали". Меня это шокировало. То есть, они дерибанили между собой деньги, а я вообще был не в курсе.

Я потом подал жалобу на клуб и выиграл суд. По идее скоро мне должны вернуть зарплату за четыре месяца.

– Интересно, что на тот момент за "Шевардени", кроме вас, кажется, играли еще семь украинцев.

– Дело в том, что они также активно участвовали в этих мутных матчах. Просто, если бы мне сразу сказали, что команда планирует заниматься таким, я бы отказался.

Потом, когда я приехал на просмотр в другую команду, мне сказали: А ты за “Шевардени” играл? У них плохая репутация. В Грузии мне уже трудно было попасть в другую команду, потому что все знали, что “Шевардени” играл на контору.

А была и обратная ситуация. Мне позвонили из команды Второй или Третьей лиги, не из Грузии, и предложили перейти на очень хорошую зарплату. Я даже удивился. А потом мне говорят: "Ты же за “Шевардени” играл, поэтому должен знать, что нужно делать". Ответил им: "Идите гуляйте, я в этом участвовать не собираюсь".

– Как вы со своим опытом не поняли, что происходит что-то не то на поле?

– Лично я никогда в Украине просто с таким не сталкивался. Потом, когда мы провели семь матчей, я начал анализировать. Мы играли против сильной команды в пять защитников. Первые 20 минут все было нормально, а потом меня перевели из обороны играть повыше. Через десять минут мы пропустили два. При этом человек со штрафной мяч не выбивает и мы получаем гол.

Да я на это все посмотрел: там кто-то не выбил, там кто-то упал… Все стало понятно. Я потел, забивал голы, пытался выиграть, а они "сливали" игры. Ну ничего.

– Эта история стала известна соответствующим органам?

– В УЕФА просматривали эти матчи и игроков шесть дисквалифицировали. Кого-то в год, кого-то на два, а кого-то – пожизненно.

– Как вы с “Кривбассом” разошлись?

– Я перешел в “Шевардени”, и мы расторгли контракт. Когда игроки расходились по другим клубам, был разговор о том, что мы можем вернуться, когда команда уже будет собираться и будет какая-то ясность.

– Не захотели возвращаться, когда Вернидуб уже принял “Кривбасс”?

– Мне спортивный директор сказал, что Вернидуб во мне не заинтересован. Не знаю, правда ли это, потому что у меня разговора с главным тренером не было. Почему-то думаю, что это была инициатива руководства. Наверное, они собрались и решили, кто им нужен, а кто нет.

Я был не прочь вернуться в “Кривбасс”, но решил, раз такая ситуация, уже оставаться в Германии.

– Что думаете дальше делать?

– Пока буду оставаться с семьей здесь. Буду учить язык и работать. Дальше будет видно”, - сказал Мостовой.