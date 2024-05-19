После прострела Цыганкова защитник Валенсии забил в свои ворота. Видео

Виктор сделал ассист в первом тайме, когда "Жирона" открывала счет на "Месталье". Теперь полузащитник присоединился и к третьей голевой атаке "бело-красных". К сожалению, в этот раз обойдется без результативного действия.

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Бывший футболист "Динамо" направил мяч в штрафную соперника. Защитник "летучих мышей" Ярек Гасиоровски в этом эпизоде решил сыграть за соперника и отправил мяч в собственные ворота.

Испанский игрок польского происхождения проводит 13-й матч в Ла Лиге. Напомним, что счет удвоил Артем Довбик.