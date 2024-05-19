После прострела Цыганкова защитник Валенсии забил в свои ворота. Видео
Каталонский клуб установил разгромный счет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор сделал ассист в первом тайме, когда "Жирона" открывала счет на "Месталье". Теперь полузащитник присоединился и к третьей голевой атаке "бело-красных". К сожалению, в этот раз обойдется без результативного действия.
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Бывший футболист "Динамо" направил мяч в штрафную соперника. Защитник "летучих мышей" Ярек Гасиоровски в этом эпизоде решил сыграть за соперника и отправил мяч в собственные ворота.
Испанский игрок польского происхождения проводит 13-й матч в Ла Лиге. Напомним, что счет удвоил Артем Довбик.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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