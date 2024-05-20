Забарный: Хочу поблагодарить всех за этот сезон, следующая остановка - Евро
Украинец подвел итоги сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный подвел итоги сезона-2023/24.
"Я хочу поблагодарить всех за этот сезон, он был невероятным! Следующая остановка - Евро", - написал Илья в своем Instagram.
В этом сезоне Забарный провел 42 матча, в которых отметился 1 забитым мячом.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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