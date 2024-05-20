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Забарный: Хочу поблагодарить всех за этот сезон, следующая остановка - Евро

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Украинец подвел итоги сезона

Забарный: Хочу поблагодарить всех за этот сезон, следующая остановка - Евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный подвел итоги сезона-2023/24.

"Я хочу поблагодарить всех за этот сезон, он был невероятным! Следующая остановка - Евро", - написал Илья в своем Instagram.

В этом сезоне Забарный провел 42 матча, в которых отметился 1 забитым мячом.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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