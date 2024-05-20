Мудрик трогательно попрощался с Тьяго Силвой
Бразилец покинет Челси этим летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 38-го тура АПЛ между "Челси" и "Борнмутом" (2:1) стал для центрального защитника Тьяго Силвы последним в составе лондонского клуба. Как известно, летом 39-летний бразилец присоединится к родному “Флуминенсе”.
После завершения поединка Силва произнес трогательную речь на "Стэмфорд Бридж". Михаил Мудрик подбежал к опытному футболисту, чтобы обменяться теплыми словами и обняться на прощание.
Отметим, что Мудрик пропустил заключительный поединок сезона из-за травмы головы.
Напомним, Силва перешел в "Челси" из "Пари Сен-Жермен" в августе 2020 года. Всего за лондонцев он провел 155 матчей, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.
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