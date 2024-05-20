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Мудрик трогательно попрощался с Тьяго Силвой

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Бразилец покинет Челси этим летом

Мудрик трогательно попрощался с Тьяго Силвой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч 38-го тура АПЛ между "Челси" и "Борнмутом" (2:1) стал для центрального защитника Тьяго Силвы последним в составе лондонского клуба. Как известно, летом 39-летний бразилец присоединится к родному “Флуминенсе”.

После завершения поединка Силва произнес трогательную речь на "Стэмфорд Бридж". Михаил Мудрик подбежал к опытному футболисту, чтобы обменяться теплыми словами и обняться на прощание.

Отметим, что Мудрик пропустил заключительный поединок сезона из-за травмы головы.

Напомним, Силва перешел в "Челси" из "Пари Сен-Жермен" в августе 2020 года. Всего за лондонцев он провел 155 матчей, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

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Тьяго Силва Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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