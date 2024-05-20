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Наставник Жироны объяснил замену Довбика в матче с Валенсией

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Украинец потерял лидерство в бомбардирской гонке Ла Лиги

Наставник Жироны объяснил замену Довбика в матче с Валенсией

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес объяснил замену Артема Довбика, а также высказался относительно гонки бомбардиров Ла Лиги, где украинец уступил лидерство форварду "Вильярреала" Александеру Серлоту.

"Довбик? Серлот забил четыре гола. Когда я заменил Артема, я сказал ему, что хотел выпустить Стуани, несмотря ни на что, поскольку Кристиан заставил себя с усилием восстанавливаться.

Я объяснил Артему ситуацию. "Гранаде" легко не будет. Будем искать возможности, чтобы Довбик забил, но это будет сложно", – приводит слова Мичела Marca.

Напомним, "Жирона" обыграла "Валенсию" (3:1) в 37-м туре Примеры, а один из голов забил Довбик. В параллельном матче между "Вильярреалом" и "Реалом" (4:4), форвард "желтой субмарины" Александер Серлоту оформил покер и обошел украинца в гонке бомбардиров - 23 против 21.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
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