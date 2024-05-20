Наставник Жироны объяснил замену Довбика в матче с Валенсией

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес объяснил замену Артема Довбика, а также высказался относительно гонки бомбардиров Ла Лиги, где украинец уступил лидерство форварду "Вильярреала" Александеру Серлоту.

"Довбик? Серлот забил четыре гола. Когда я заменил Артема, я сказал ему, что хотел выпустить Стуани, несмотря ни на что, поскольку Кристиан заставил себя с усилием восстанавливаться.

Я объяснил Артему ситуацию. "Гранаде" легко не будет. Будем искать возможности, чтобы Довбик забил, но это будет сложно", – приводит слова Мичела Marca.