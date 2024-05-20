Таловеров: Трудный и интересный сезон позади. Сейчас все мои мысли - о сборах национальной команды

Украинский центрбек ЛАСКа Максим Таловеров подвел итоги выступлениям в сезоне 2023/24 за австрийскую команду.

"Какой трудный и интересный сезон позади.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, без вас, ребята, нам было бы так трудно достичь 3-го места.

Второй год подряд ЛАСК в Лиге Европы - это была одна из наших целей, которую мы достигли и которой заслуживаем.

Мы видим, что второе и первое место не было так далеко, и я думаю, что ЛАСК имеет силы, чтобы бороться за эти позиции, надеюсь, как можно скорее.

Сейчас все мои мысли посвящены сборам национальной сборной, которое начинается через несколько дней. Очень рад этому.

Благодарю Бога", - написал Таловеров в Инстаграме.