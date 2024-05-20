Таловеров: Трудный и интересный сезон позади. Сейчас все мои мысли - о сборах национальной команды
Защитник получил вызов на сбор перед Евро-2024
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Украинский центрбек ЛАСКа Максим Таловеров подвел итоги выступлениям в сезоне 2023/24 за австрийскую команду.
"Какой трудный и интересный сезон позади.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, без вас, ребята, нам было бы так трудно достичь 3-го места.
Второй год подряд ЛАСК в Лиге Европы - это была одна из наших целей, которую мы достигли и которой заслуживаем.
Мы видим, что второе и первое место не было так далеко, и я думаю, что ЛАСК имеет силы, чтобы бороться за эти позиции, надеюсь, как можно скорее.
Сейчас все мои мысли посвящены сборам национальной сборной, которое начинается через несколько дней. Очень рад этому.
Благодарю Бога", - написал Таловеров в Инстаграме.
Напомним, что ЛАСК по итогам сезона занял 3-е место в чемпионате Австрии.
Таловеров в сезоне 2023/24 23-летний провел 33 матча в составе австрийской команды, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Сербия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Александр Усик может лишиться звания абсолютного чемпиона мира. Известна причина
- Гвардиола заплакал во время ответа на вопрос об уходе Клоппа из Ливерпуля
- Анчелотти - о 4:4 с Вильярреалом: Очевидно, голы не вина Лунина
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО